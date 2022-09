Meloni: “Circolano bugie, il governo sarà di livello” (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA – “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un governo di centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che Circolano”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA – “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di undi centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra diche non vi deluderà. Non credete alleche”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

