Marina Occhiena | la triste confessione sull’addio | “Un brutto momento…”

(Di giovedì 29 settembre 2022) I riflettori si sono accesi su di lei, sula quale ha voluto raccontare ciò che le è accaduto condividendo con tutti uno dei momenti più brutti mai vissuti fino ad oggi. Il nome diè diventato famoso grazie ad una band musicale molto conosciuta negli anni 80, I Ricchi e Poveri. Il suo nome è tornato alla ribalta in occasione di una puntata di Storie italiane trasmessa venerdì 23 settembre. Di fronte a Eleonora Daniele, la donna ha voluto condividere tutte quelle emozioni provate nel momento della reunion la quale ha visto ancora una volta insieme i Ricchi e poveri. E questo ciò che è accaduto proprio quest’anno in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. La stessaha affermato che è stata questa un’emozione così grande al punto tale non avere ...

Wiki_Fred : Io so solo che voglio tornare al 2020, quando persino Marina Occhiena e Angela Brambati avevano fatto pace e cantav… - mslamani79 : RT @storie_italiane: Marina Occhiena, tra ricordi e successi. Le prime cose belle con i Ricchi e Poveri, il successo, gli anni'70 poi la li… - eleonoradaniele : RT @storie_italiane: Marina Occhiena, tra ricordi e successi. Le prime cose belle con i Ricchi e Poveri, il successo, gli anni'70 poi la li… - storie_italiane : Marina Occhiena, tra ricordi e successi. Le prime cose belle con i Ricchi e Poveri, il successo, gli anni'70 poi la… - 24Trends_Italia : 9. San Pio - 10mille+ 10. Nudi per la vita - 10mille+ 11. Pietro Castellitto - 10mille+ 12. Pino Insegno - 10mille+… -

Il Sussidiario.net

... sempre nello spazio in questione, ha ascoltato le opinioni di diversi ospiti, tra i quali, che ha asserito: 'Possibile che Meghan non si rende conto che agendo così non fa altro che ...Stiamo parlando di Don Backy eLa giornalista professionista ha fatto entrare prima l'ex cantante dei Ricchi e poveri , presentandola così, perché ha lasciato il ... Marina Occhiena/ Con Ricchi e Poveri 'brutto momento, poi ritrovati in un abbraccio' "Ci avete dimostrato grande affetto", le parole della conduttrice di Storie Italiane Ha voluto ringraziare il pubblico della sua trasmissione Eleonora ..."Quella sera a Sanremo c'è stata una scossa", il racconto della cantante a Storie Italiane Lunga ed emozionante intervista di Marina Occhiena nella ...