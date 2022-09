Lo smalto ‘rock’ di Chiara Ferragni è in tema con l’autunno: manicure da urlo (Di giovedì 29 settembre 2022) Colore decisamente ‘rock’ quello dello smalto scelto da Chiara Ferragni: la sua manicure sarà una delle più gettonate della stagione. Da anni Chiara Ferragni ispira lo stile e le tendenze di migliaia di persone in Italia e all’estero: la moda, si sa, è in continua evoluzione e se quasi sempre è proprio lei a lanciarne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 settembre 2022) Colore decisamentequello delloscelto da: la suasarà una delle più gettonate della stagione. Da anniispira lo stile e le tendenze di migliaia di persone in Italia e all’estero: la moda, si sa, è in continua evoluzione e se quasi sempre è proprio lei a lanciarne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

mrs_overcookeds : @SkalRockblock Però secondo me devi essere poi totalmente rock. Anche smalto (nero/blu) Aspetta foto dell'outfit ?? - Sgagnaveder : @kat_prima @NinaRicci_us Così sei rock 'n roll! Manca solo lo smalto nero! - fantom9 : @botolo86 Mah..io lo leggo per 'affetto' verso Max Bunker, ma lo smalto si è perso da tempo purtroppo. In corso una… - ValentinaArrig8 : @undabuda Io non stimo l'uomo con lo smalto ma lo smalto nero se uno è dark o rock sta bene...se lo mettono di tutt… -