Calciomercato.com

...- in casa contro il- il Bayern non ha mai fatto 'cilecca' in termini di gol dallo 0 - 1 del 1989. Segna da 32 partite consecutive all'Allianz quando di fronte ci sono gli uomini diIl pronostico Nel caso in cui non dovesse riuscire a battere neppure il Bayer, per il ... infatti, c'è una squadra in enorme difficoltà come quella allenata da Gerardo, protagonista ... Leverkusen, Seoane su Azmoun e le proteste in Iran VIDEO Der FC Bayern trifft am Freitag auf Bayer Leverkusen. Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im TV und STREAMBeim FC Bayern besteht nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge gegen Bayer Leverkusen am Freitag Siegzwang. Trainer Julian Nagelsmann gab vorab Einblick in sein Seelenleben und verriet, dass e ...