La brutta partita più bella della storia (Di giovedì 29 settembre 2022) Arriva sempre, nella vita di noi appassionati, il momento in cui ci si accorge che il calcio è un gioco buffo. Lo descrive così Nick Hornby ben dentro Febbre a 90 scrivendo che «la visione da dietro è ridicola, come il dietro le quinte di un set cinematografico» subito dopo aver realizzato di non averci mai pensato prima. Ora, non so come abbia raggiunto questa epifania, ma vorrei azzardare una classificazione per cui esistono due strade per arrivarci. La prima è quando in una partita normale, geometrica, razionale succede qualcosa che rompe la grammatica a cui siamo abituati – qualcosa di sublime, come la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus o il dribbling di Messi su Boateng, oppure di semplicemente strano o grottesco, come la “parata” di Luis Suarez contro il Ghana ai Mondiali del 2010 o l’esultanza di Fowler che sniffa la linea di fondo. Un frammento ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 29 settembre 2022) Arriva sempre, nella vita di noi appassionati, il momento in cui ci si accorge che il calcio è un gioco buffo. Lo descrive così Nick Hornby ben dentro Febbre a 90 scrivendo che «la visione da dietro è ridicola, come il dietro le quinte di un set cinematografico» subito dopo aver realizzato di non averci mai pensato prima. Ora, non so come abbia raggiunto questa epifania, ma vorrei azzardare una classificazione per cui esistono due strade per arrivarci. La prima è quando in unanormale, geometrica, razionale succede qualcosa che rompe la grammatica a cui siamo abituati – qualcosa di sublime, come la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus o il dribbling di Messi su Boateng, oppure di semplicemente strano o grottesco, come la “parata” di Luis Suarez contro il Ghana ai Mondiali del 2010 o l’esultanza di Fowler che sniffa la linea di fondo. Un frammento ...

