...delIndustriale decennale - ha commentato la CFO Anna Tanganelli - Questo nuovo accordo con CaixaBank rafforza ulteriormente il profilo di liquidità del Gruppo e conferma l'impegno di...Il prestito prevede un meccanismo di aggiustamento dei margini con uno step - down in caso di raggiungimento degli obiettivi fissati in linea con ilIndustriale die uno step - up in caso ... Iren, piano anti emissione con il sostegno di CaixaBank - Ildenaro.it (Teleborsa) - Iren, multiservizi quotata su Euronext Milan, e CaixaBank, gruppo finanziario spagnolo, hanno sottoscritto un Sustainability Linked Term Loan a sostegno della transizione energetica ...Iren e CaixaBank hanno sottoscritto oggi un Sustainability Linked Term Loan a sostegno della transizione energetica e dell'evoluzione ecologica, attraverso il finanziamento degli investimenti previsti ...