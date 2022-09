GF Vip 7 | forte discussione durante la notte ad iniziare è stata Cristina Quaranta

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 settembre 2022)ladel 28 settembre 2022in cerca di cibo nella cucina del Grande Fratello Vip si scaglia contro Charlie Gnocchi, poichè è lui che se ne occupa, per la spesa fatta male. Pamela Prati si schiera consottolineando che gli ultimi giorni sta mangiando di meno. Luca arriva in favore di Charlie che spiega che in Casa ci sono tante persone e bisogna adattarsi ed inoltre sostiene chenon può lamentarsi in quanto non è mai presente alla spesa. Lasi fa sempre più accesa e vengono coinvolti anche gli altri compagni che decidono di migliorare le modalità della spesa per accontentare le esigenze di tutti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, commozione di Ginevra per sua sorella: Elettra ...