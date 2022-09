Gf Luca Salatino: una ragazza trans parla del vippone (Di giovedì 29 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino sono stati grandi protagonisti di questi primi giorni all’interno della casa del GF Vip. Tra i due si era creata una bella sintonia, ma l’influencer aveva inteso che forse poteva esserci qualcosa di più. Ecco perché il loro rapporto è entrato in crisi, prima con una lite furiosa e poi con il confronto diretto con Soraia la fidanzata di Luca Salatino nella puntata di lunedì. Ora è il turno di Noemi. GF Luca Elenoire: la pace è stata finalmente siglata Gf Vip 7-: scontro infuocato tra Sonia e Sara Gf Luca Salatino: le parole di Noemi Sembrava ormai un capitolo ormai chiuso quello tra Elenoire e Luca Salatino ma intorno allo chef Romano si è creato un vera e propria serie tv a puntate che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi esono stati grandi protagonisti di questi primi giorni all’interno della casa del GF Vip. Tra i due si era creata una bella sintonia, ma l’influencer aveva inteso che forse poteva esserci qualcosa di più. Ecco perché il loro rapporto è entrato in crisi, prima con una lite furiosa e poi con il confronto diretto con Soraia la fidanzata dinella puntata di lunedì. Ora è il turno di Noemi. GFElenoire: la pace è stata finalmente siglata Gf Vip 7-: scontro infuocato tra Sonia e Sara Gf: le parole di Noemi Sembrava ormai un capitolo ormai chiuso quello tra Elenoire ema intorno allo chef Romano si è creato un vera e propria serie tv a puntate che ...

GrandeFratello : Luca Salatino docet! Dopo il suo incredibile repertorio musicale, arrivano anche le lezioni di... coatto romano! GF VIP 7, Luca Salatino: parla ragazza trans "Ci siamo visti, dovrebbe dire la verità ad Elenoire"