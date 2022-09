Fiere: dal 3 all'11 dicembre torna l'Artigianato in fiera (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Ge.Fi. Gestione Fiere annuncia la ventiseiesima edizione di Artigiano in fiera, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre 2022, a fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L'evento in grado di radunare artigiani da ogni angolo del mondo, in rappresentanza di oltre 100 Paesi, avrà proprio il 'giro del mondo in unico luogo' come uno dei temi portanti. "Diamo risalto alle imprese artigiane, valorizzando un'economia incentrata sulle persone e sul territorio dove lavorano - spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere, Antonio Intiglietta -. L'emozione e lo stupore che scaturiscono dall'incontro tra i nostri espositori e i visitatori, affascinati da storie, prodotti e tradizioni, rappresentano una precisa scelta del mondo al quale tendiamo e del futuro che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Ge.Fi. Gestioneannuncia la ventiseiesima edizione di Artigiano in, in programma da sabato 3 a domenica 112022, amilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L'evento in grado di radunare artigiani da ogni angolo del mondo, in rappresentanza di oltre 100 Paesi, avrà proprio il 'giro del mondo in unico luogo' come uno dei temi portanti. "Diamo risalto alle imprese artigiane, valorizzando un'economia incentrata sulle persone e sul territorio dove lavorano - spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione, Antonio Intiglietta -. L'emozione e lo stupore che scaturiscono dall'incontro tra i nostri espositori e i visitatori, affascinati da storie, prodotti e tradizioni, rappresentano una precisa scelta del mondo al quale tendiamo e del futuro che ...

QuindiciNews : Fiere Eicma: biglietti scontati fino al 30 settembre Scade venerdì la #Promozione per gli ingressi del'Esposizione… - MagazineQualita : Dal 12 al 14 ottobre presso Bologna Fiere, si terrà HESE – HYDROGEN ENERGY SUMMIT&EXPO, la prima e principale inizi… - CarriaggioM : @SocciGianluca @MeMeEsposito Bisogna avere pazienza e comprensione con certe donne. Al loro tempo erano giustamente… - pomi_v : RT @parmawelcomeoff: Segnate in agenda! Dal 1° al 9 ottobre alle Fiere di Parma torna Mercanteinfiera Autunno 2022, l'evento dedicato all'a… - flavio130868 : RT @parmawelcomeoff: Segnate in agenda! Dal 1° al 9 ottobre alle Fiere di Parma torna Mercanteinfiera Autunno 2022, l'evento dedicato all'a… -