Energia: agricoltori scendono in piazza a Milano, domani flash mob all'Arco della Pace (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos) - E' l'agroalimentare italiano a scendere per primo in piazza nella nuova legislatura con migliaia di contadini, con animali e prodotti tipici al seguito, per denunciare una situazione insostenibile che minaccia il lavoro, l'economia e la sopravvivenza del Made in Italy a tavola a causa dell'esplosione dei costi di produzione scatenata dalla guerra in Ucraina. domani, a partire dalle ore 9.30, a Milano nel PArco Sempione all'Arco della Pace, assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini ci saranno giovani agricoltori, allevatori e pastori provenienti dalle diverse regioni che vedono messo a rischio il proprio futuro, con vanghe, campanacci e balle di fieno, tra flash mob e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022), 29 set. (Adnkronos) - E' l'agroalimentare italiano a scendere per primo innella nuova legislatura con migliaia di contadini, con animali e prodotti tipici al seguito, per denunciare una situazione insostenibile che minaccia il lavoro, l'economia e la sopravvivenza del Made in Italy a tavola a causa dell'esplosione dei costi di produzione scatenata dalla guerra in Ucraina., a partire dalle ore 9.30, anel PSempione all', assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini ci saranno giovani, allevatori e pastori provenienti dalle diverse regioni che vedono messo a rischio il proprio futuro, con vanghe, campanacci e balle di fieno, tramob e ...

