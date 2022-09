Domenica a Parislongchamp l’Arc de Triomphe

Leggi su sportnews.snai

(Di giovedì 29 settembre 2022) Come da tradizione, la primadi ottobre gli occhi di tutti gli appassionati, non solo quelli di galoppo, sono puntati sull’ippodromo didove si disputa il Qatar Prix dedeGr. 1. Più che una semplice corsa di galoppo, un evento globale: basti considerare che ben 60 Paesi assisteranno all’evento. Anche se non è la corsa con il montepremi più alto,è senza dubbio la più prestigiosa dell’intero calendario mondiale: per ben cinque volte negli ultimi 7 anni è stata la prova con il rating complessivo più alto e ciò conferma il valore dell’evento e la qualità dei suoi partecipanti.si corre sui 2400 metri, la distanza classica per antonomasia. Lo scorso anno a sorpresa si è imposto Torquator Tasso: il tedesco ci riprova sperando di trovare ...