Ci vuole la sinistra per fare cose di destra: ora ci aspetta il contrario? (Di giovedì 29 settembre 2022) Non sono un politologo, sono uno zoologo-ecologo. Ma l’uomo è una bestia, come diceva Bracardi, e questo mi consente di esprimere un’opinione etologica. Considerazione preliminare: la legge elettorale è un’obbrobrio e le forze politiche avrebbero dovuto cambiarla. Non lo hanno fatto. Peccato che abbiano perso quelli che l’avrebbero potuta cambiare, avendo i numeri. Comportamento inspiegabile. L’altra sera un giornalista, tale Senaldi, ha detto una cosa furba: ma il Pd l’ha letta la legge elettorale? Verrebbe da dire sì, visto che l’ha fatta il Pd! La destra l’ha letta e si compatta. La sinistra, invece, si frammenta. Nella sinistra ci metto sia il Pd (mi scappa da ridere a scriverlo) sia il M5S (perché è l’unico ad aver promosso leggi per i più deboli e contro i corrotti). Se si sommano i voti di un teorico polo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Non sono un politologo, sono uno zoologo-ecologo. Ma l’uomo è una bestia, come diceva Bracardi, e questo mi consente di esprimere un’opinione etologica. Considerazione preliminare: la legge elettorale è un’obbrobrio e le forze politiche avrebbero dovuto cambiarla. Non lo hanno fatto. Peccato che abbiano perso quelli che l’avrebbero potuta cambiare, avendo i numeri. Comportamento inspiegabile. L’altra sera un giornalista, tale Senaldi, ha detto una cosa furba: ma il Pd l’ha letta la legge elettorale? Verrebbe da dire sì, visto che l’ha fatta il Pd! Lal’ha letta e si compatta. La, invece, si frammenta. Nellaci metto sia il Pd (mi scappa da ridere a scriverlo) sia il M5S (perché è l’unico ad aver promosso leggi per i più deboli e contro i corrotti). Se si sommano i voti di un teorico polo di ...

