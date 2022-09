Anticipazioni Uomini e Donne 29 settembre: la proposta di Alessandro (Di giovedì 29 settembre 2022) Oggi, giovedì 29 settembre 2022, ci sarà un nuovo consueto appuntamento con Uomini e Donne. Al centro dell'attenzione ci saranno sia esponenti del trono over sia di quello classico. Dopo l'aspro dibattito che c'è stato ieri tra tre ex volti del programma, Chiara Rabbi, Davide Donadei e Roberta Di Padua, quest'oggi ci sarà una novità per quest'ultima. Alessandro Vicinanza, infatti, si mostrerà particolarmente interessato alla dama, al punto di chiederle di rimanere nel parterre per conoscerlo. Dopo un attimo di titubanza, la donna accoglierà la richiesta, pertanto, tornerà a far parte della trasmissione. Al trono classico, invece, non mancheranno discussioni molto accese. Alessandro fa una proposta a Roberta a Uomini e Donne La puntata di oggi di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 settembre 2022) Oggi, giovedì 292022, ci sarà un nuovo consueto appuntamento con. Al centro dell'attenzione ci saranno sia esponenti del trono over sia di quello classico. Dopo l'aspro dibattito che c'è stato ieri tra tre ex volti del programma, Chiara Rabbi, Davide Donadei e Roberta Di Padua, quest'oggi ci sarà una novità per quest'ultima.Vicinanza, infatti, si mostrerà particolarmente interessato alla dama, al punto di chiederle di rimanere nel parterre per conoscerlo. Dopo un attimo di titubanza, la donna accoglierà la richiesta, pertanto, tornerà a far parte della trasmissione. Al trono classico, invece, non mancheranno discussioni molto accese.fa unaa Roberta aLa puntata di oggi di ...

