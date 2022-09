Al Pd serve un leader ma anche un nuovo partito, dice Stefano Bonaccini (Di giovedì 29 settembre 2022) Al partito democratico serve un nuovo leader, ma anche un partito. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, rilascia al Corriere un’intervista che assomiglia a una candidatura alla guida del partito democratico dopo l’uscita di Enrico Letta. Bonaccini dice che continuerà a fare il governatore e che auspica che il nuovo governo si formi presto perché la situazione è delicata. Ma poi precisa pure che parteciperà al congresso Pd, «perché serve una discussione molto schietta, alla quale mi dedicherò con impegno e determinazione. Il Pd ha bisogno di un forte contributo da parte di tutti». Non bisogna partire dai nomi, ripete. E «non è una frase di rito: o ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 settembre 2022) Aldemocraticoun, maun, presidente della Regione Emilia Romagna, rilascia al Corriere un’intervista che assomiglia a una candidatura alla guida deldemocratico dopo l’uscita di Enrico Letta.che continuerà a fare il governatore e che auspica che ilgoverno si formi presto perché la situazione è delicata. Ma poi precisa pure che parteciperà al congresso Pd, «perchéuna discussione molto schietta, alla quale mi dedicherò con impegno e determinazione. Il Pd ha bisogno di un forte contributo da parte di tutti». Non bisogna partire dai nomi, ripete. E «non è una frase di rito: o ...

