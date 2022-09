Adam Devine scambiato per Adam Levine dopo le accuse di infedeltà: la risposta dell'attore (Di giovedì 29 settembre 2022) L'attore Adam Devine è stato scambiato dai fan per il cantante dei Maroon 5, accusato di aver inviato messaggi intimi a più donne. Nell'ultimo periodo l'attore di Pitch Perfect, Adam Devine, è stato scambiato spesso dai fan per il cantautore Adam Levine, frontman del gruppo musicale Maroon 5, accusato di aver inviato messaggi civettuoli a più donne, nessuno dei quali destinato alla moglie Behati Prinsloo, modella di Victoria's Secret. Avendo lo stesso nome e un cognome molto simile, non sorprende che qualcuno possa essersi confuso tra le due personalità. Così Devine ha ricordato ai suoi ammiratori che lui e Levine non ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) L'è statodai fan per il cantante dei Maroon 5, accusato di aver inviato messaggi intimi a più donne. Nell'ultimo periodo l'di Pitch Perfect,, è statospesso dai fan per il cantautore, frontman del gruppo musicale Maroon 5, accusato di aver inviato messaggi civettuoli a più donne, nessuno dei quali destinato alla moglie Behati Prinsloo, moa di Victoria's Secret. Avendo lo stesso nome e un cognome molto simile, non sorprende che qualcuno possa essersi confuso tra le due personalità. Cosìha ricordato ai suoi ammiratori che lui enon ...

nnnacht : So did Adam Devine HAHAHHAHAHAH - ALEXAsaki : ADAM DEVINE HAHAHAHAAHHAHAAHAHAAHAHAHAHAAH - rdlpaiz : @nohemicvj jsjsjsjss adam devine es superior - Novacula_Occami : Ne parlavate tutti quanti e ho dovuto googlare. Quindi Adam Devine è quella faccia da coglione che ho visto in Modern Family. -