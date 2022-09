(Di giovedì 29 settembre 2022) "Ho grande rispetto per le istituzioni, ma devo far notare come la legislatura appena conclusa abbia oggettivamente sottovaluto il mondostico. Non vi è stato il giusto supporto verso ciò ...

Agenzia ANSA

"Rappresentiamo valori, non rappresentiamo interessi - dice ancora- , non abbiamo né rendite né redditi. Per questo avvieremo un confronto serrato su questi temi con il nuovo Governo e il ......successiva approvazione dei decreti correttivi alladello sport, pur migliorativi dei decreto originario". Lo ha detto il presidente della lega nazionale dilettanti (Lnd), Giancarlo, ... Abete, in riforma sport più considerazione per i dilettanti - Calcio "Ho grande rispetto per le istituzioni, ma devo far notare come la legislatura appena conclusa abbia oggettivamente sottovaluto il mondo dilettantistico. (ANSA) ..."Per le società dilettantistiche - ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, intervenuto a Campobasso alle celebrazioni per il trentennale dalla nascita del Comitato ...