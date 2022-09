Zucca fritta la faccio in tre modi diversi: tutte ricette veloci ma buonissime! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Zucca fritta in tre modi diversi: tutte ricette veloci ma buonissime! Halloween si avvicina! Tra poco più di un mese sarà la festa in cui le zucche addobberanno molte delle nostre case. Per questo abbiamo pensato di proporvi tre versioni di come cucinare questo frutto della natura dolce e delicato. L’autunno porta con se sapori meravigliosi della natura come le zucche, che oltre a servire per essere elemento decorativo, sono anche un’ottimo cibo dalle molte proprietà. Infatti sono ricche di carotene e pro-vitamina A, ma non solo perchè contengono anche fosforo, ferro, magnesio e potassio e molti minerali. Contengono anche Vitamina C e B. Di seguito vi forniamo l’elenco degli ingredienti necessari per realizzare queste ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 28 settembre 2022)in tremaHalloween si avvicina! Tra poco più di un mese sarà la festa in cui le zucche addobberanno molte delle nostre case. Per questo abbiamo pensato di proporvi tre versioni di come cucinare questo frutto della natura dolce e delicato. L’autunno porta con se sapori meravigliosi della natura come le zucche, che oltre a servire per essere elemento decorativo, sono anche un’ottimo cibo dalle molte proprietà. Infatti sono ricche di carotene e pro-vitamina A, ma non solo perchè contengono anche fosforo, ferro, magnesio e potassio e molti minerali. Contengono anche Vitamina C e B. Di seguito vi forniamo l’elenco degli ingredienti necessari per realizzare queste ...

ilreissimo : RT @Dis_tratta_: @ilreissimo Mi fai venire fame. -Risotto zucca, gamberi e mascarpone -Parmigiana bianca di spada -Seppia fritta con fari… - Dis_tratta_ : @ilreissimo Mi fai venire fame. -Risotto zucca, gamberi e mascarpone -Parmigiana bianca di spada -Seppia fritta c… - ehsisonomatteo : Quello davanti a me ha appena detto 'chissà come mai sta andando piano la fila' quando palesemente c'è scritto che… - ehsisonomatteo : Non io che sto facendo la fila per della semplicissima zucca fritta. - Accipicchina : La ricetta della Zucca fritta mi ricorda la fine delle vecanze e l'inizio della scuola. Per fortuna che c'era la zu… -