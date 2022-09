Velocizzare il Mac ed evitare rallentamenti

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Col tempo, le prestazioni di qualsiasi computer tendono a peggiorare; questo non vale solo per un computer Windows ma vale anche per i costosi Mac e MacBook. Nonostante i Mac siano molto ottimizzati a livello di sistema operativo, possono presentare deidopo qualche anno d'utilizzo, dopo aver installato molte app e dopo aver scaricato molti file, in particolare se non abbiamo mai fatti una vera e propria manutenzione. Anche se i Mac sono in grado di ottimizzare gran parte delle funzionalità per rimanere sempre veloce, potremmo incappare in qualche problema sporadico in grado di rovinare la nostra esperienza con l'ambiente Mac durante lo studio, il lavoro o durante la visione di una serie TV in streaming. Proprio perquesto scenario, in questa guida vi mostriamo alcuni consigli e trucchi per migliorare le prestazioni di Apple Mac ...