Traffico Roma del 28-09-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione studio Gianfranco Bellomo intenso Traffico sulla capitale coda in entrata a Roma sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla via Flaminia code3 raccordo anulare Corso di Francia anche sulla via Salaria si sta in coda per Traffico tra Fidenza e l'ingresso per il Foro Italico incolonnato il Traffico lungo il tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare fino alla tangenziale sul grande raccordo Code in carreggiata interna tra l'uscita Casilina Ardeatina ed anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina ci sta in coda sulla Pontina per i lavori tra Castel Romano e Spinaceto verso Roma trafficata in entrata a Roma la via Appia la via Tiburtina e la Cristoforo Colombo ancora chiusa via di Grottarossa tra via ...

