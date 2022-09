Tir si ribalta, chiuso tratto dell’A1 in Emilia-Romagna: traffico in tilt (Di mercoledì 28 settembre 2022) Uno scontro tra due mezzi pesanti, con un tir che si è ribaltato e ha occupato per intero la carreggiata Nord e in parte quella Sud, nelle scorse ore è stato temporaneamente chiuso, per poi essere riaperto, il tratto dell'autostrada A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, al km 126,8. Lo riporta “Autostrade”. Nell’incidente, si spiega, si è verificata anche una dispersone di gasolio e una persona è rimasta ferita. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 settembre 2022) Uno scontro tra due mezzi pesanti, con un tir che si èto e ha occupato per intero la carreggiata Nord e in parte quella Sud, nelle scorse ore è stato temporaneamente, per poi essere riaperto, ildell'autostrada A1 tra Reggioe Terre di Canossa Campegine verso Milano, al km 126,8. Lo riporta “Autostrade”. Nell’incidente, si spiega, si è verificata anche una dispersone di gasolio e una persona è rimasta ferita.

