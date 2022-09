Supplenze GPS, è caos: errori, rettifiche, cattedre non assegnate, docenti scavalcati. I Sindacati chiedono accesso atti algoritmo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Troppe denunce sull'assegnazione delle Supplenze dei docenti dalle GPS tramite sistema informatizzato del Ministero: il malcontento dei candidati rimasti a casa senza incarico si diffonde. Gli Uffici scolastici provinciali hanno provato a placare la delusione dei candidati con delle note in cui si è spigato che l'essere "scavalcati" da chi ha punteggio inferiore non è errore del sistema (salvo i casi di errori che effettivamente ci sono stati e che hanno portato a rettifiche e correzioni). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 settembre 2022) Troppe denunce sull'assegnazione delledeidalle GPS tramite sistema informatizzato del Ministero: il malcontento dei candidati rimasti a casa senza incarico si diffonde. Gli Uffici scolastici provinciali hanno provato a placare la delusione dei candidati con delle note in cui si è spigato che l'essere "" da chi ha punteggio inferiore non è errore del sistema (salvo i casi diche effettivamente ci sono stati e che hanno portato ae correzioni). L'articolo .

