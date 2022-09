Stramezzi, crisi alimentare e insetti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci avete segnalato un video che è stato pubblicato da Radio Radio, ospite il dottor Stramezzi, che, per una volta, non parla di vaccini e medicina ma di agricoltura e crisi alimentare. Il video è questo: Stramezzi racconta le stesse identiche cose che aveva sostenuto su Twitter Alessandro Meluzzi a fine agosto, e di cui avevamo parlato qui su BUTAC a inizio settembre. Evidentemente Meluzzi e Stramezzi s’informano alla stessa fonte e nessuno dei due segue siti che facciano verifica dei fatti, peccato per Stramezzi, si sarebbe evitato l’accusa di disinformare. L’occasione per toccare l’argomento agricoltura è stata un intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare del programma di Italexit (che a oggi è fuori dal Parlamento) con cui Stramezzi era candidato. ... Leggi su butac (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci avete segnalato un video che è stato pubblicato da Radio Radio, ospite il dottor, che, per una volta, non parla di vaccini e medicina ma di agricoltura e. Il video è questo:racconta le stesse identiche cose che aveva sostenuto su Twitter Alessandro Meluzzi a fine agosto, e di cui avevamo parlato qui su BUTAC a inizio settembre. Evidentemente Meluzzi es’informano alla stessa fonte e nessuno dei due segue siti che facciano verifica dei fatti, peccato per, si sarebbe evitato l’accusa di disinformare. L’occasione per toccare l’argomento agricoltura è stata un intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare del programma di Italexit (che a oggi è fuori dal Parlamento) con cuiera candidato. ...

loapbd : RT @butacit: .@AStramezzi giusto per sua informazione, non ne ha azzeccata una durante il suo intervento sull'agricoltura ospite di @RadioR… - mmpbowen : RT @butacit: .@AStramezzi giusto per sua informazione, non ne ha azzeccata una durante il suo intervento sull'agricoltura ospite di @RadioR… - patrickjachini : RT @butacit: .@AStramezzi giusto per sua informazione, non ne ha azzeccata una durante il suo intervento sull'agricoltura ospite di @RadioR… - Alise0 : RT @butacit: .@AStramezzi giusto per sua informazione, non ne ha azzeccata una durante il suo intervento sull'agricoltura ospite di @RadioR… - nicolaprochilo : RT @butacit .@AStramezzi giusto per sua informazione, non ne ha azzeccata una durante il suo intervento sull'agric… -

Sondaggi, sorpresa Italexit: nasce il polo anti - sistema, Paragone sopra sbarramento E così vicini alle posizioni di Paragone ci sono oggi anche Frajese, Puzzer, Stramezzi, Amodeo, il ...chi segue da tempo Paragone e la sua campagna in giro per l'Italia cominciata ben prima della crisi ... LA CRISI DELL'UOMO E IL DECLINO DELL'OCCIDENTE - PIAZZA LIBERTÀ di Armando Manocchia A parlare dagli studi di Byoblu anche il dottor Andrea Stramezzi. Il medico milanese durante gli ultimi due anni si è impegnato in prima linea contro il covid. L'articolo LA CRISI DELL'UOMO E IL ... Butac E così vicini alle posizioni di Paragone ci sono oggi anche Frajese, Puzzer,, Amodeo, il ...chi segue da tempo Paragone e la sua campagna in giro per l'Italia cominciata ben prima della...A parlare dagli studi di Byoblu anche il dottor Andrea. Il medico milanese durante gli ultimi due anni si è impegnato in prima linea contro il covid. L'articolo LADELL'UOMO E IL ... Stramezzi, crisi alimentare e insetti