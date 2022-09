Sonia Bruganelli svela chi sono i suoi tre vipponi preferiti e no, non lo immaginereste mai (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo è stata confermata come opinionista del Grande Fratello Vip, un ruolo che – rispetto agli scorsi anni – ha più peso dato che ha in mano la possibilità di dare l’immunità ad un concorrente. Se la scorsa edizione la sua preferita è stata senza ombra di dubbio Soleil Sorge, quest’anno Sonia Bruganelli ha messo gli occhi su ben tre vipponi. E no, non li sospettereste mai. Intervistata da Casa Pipol, l’opinionista ha infatti confessato che al momento i suoi preferiti sono: Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e George Ciupilan. Praticamente gli unici tre che nel corso della prima settimana hanno svolto il ruolo dei comodini. “Devo ammettere che mi sta piacendo molto Nikita Pelizon perché è un po’ ‘fuori dal ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 settembre 2022)per il secondo anno consecutivo è stata confermata come opinionista del Grande Fratello Vip, un ruolo che – rispetto agli scorsi anni – ha più peso dato che ha in mano la possibilità di dare l’immunità ad un concorrente. Se la scorsa edizione la sua preferita è stata senza ombra di dubbio Soleil Sorge, quest’annoha messo gli occhi su ben tre. E no, non li sospettereste mai. Intervistata da Casa Pipol, l’opinionista ha infatti confessato che al momento i: Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e George Ciupilan. Praticamente gli unici tre che nel corso della prima settimana hanno svolto il ruolo dei comodini. “Devo ammettere che mi sta piacendo molto Nikita Pelizon perché è un po’ ‘fuori dal ...

