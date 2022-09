Salvini esulta per una vittoria non sua: 'Sarà un governo nostro e del centrodestra' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Matteo Salvini, in un'intervista ad Affaritaliani.it, ha commentato i recenti risultati elettorali, nascondendo il suo clamoroso flop appoggiandosi all'exploit di Giorgia Meloni. 'Con 95 parlamentari appena eletti, una comunità di militanti unica al ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 settembre 2022) Matteo, in un'intervista ad Affaritaliani.it, ha commentato i recenti risultati elettorali, nascondendo il suo clamoroso flop appoggiandosi all'exploit di Giorgia Meloni. 'Con 95 parlamentari appena eletti, una comunità di militanti unica al ...

