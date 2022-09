Ruby ter: difesa Guerra, 'no prova accordo corruttivo, amicizia con Berlusconi' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna prova di un accordo corruttivo". Lo spiega l'avvocato Nicola Giannantoni, difensore di Barbara Guerra, imputata a Milano nel processo Ruby ter. "Non c'è nessun accordo tra Berlusconi e Guerra al fine di rendere falsa testimonianza": i bonifici, la disponibilità di una villa sono la volontà di "risarcire" chi è stato travolto dall'onda mediatica del processo che vede anche l'ex premier tra i 28 imputati. "Berlusconi è sempre stato generoso nei suoi confronti fin dall'inizio, è un'amica di Berlusconi, è molto legata a lui", in un rapporto "che nasce in tempi non sospetti". Si tratta di un "legame di forte amicizia, l'uso di case e immobili avviene fin da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Non c'è nessunadi un". Lo spiega l'avvocato Nicola Giannantoni, difensore di Barbara, imputata a Milano nel processoter. "Non c'è nessuntraal fine di rendere falsa testimonianza": i bonifici, la disponibilità di una villa sono la volontà di "risarcire" chi è stato travolto dall'onda mediatica del processo che vede anche l'ex premier tra i 28 imputati. "è sempre stato generoso nei suoi confronti fin dall'inizio, è un'amica di, è molto legata a lui", in un rapporto "che nasce in tempi non sospetti". Si tratta di un "legame di forte, l'uso di case e immobili avviene fin da ...

