Ruby ter: difesa De Vivo, 'tra gemelle e Berlusconi rapporto di stima e amicizia'

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un "rapporto di stima e amicizia con Berlusconi". E' questo il legame che avrebbe legato le gemelle Eleonora e Concetta De Vivo con l'ex premier, tutti imputati a Milano nel processo Ruby ter. A spiegarlo è l'avvocato Maria Manuela Mascalchi, difensore delle sorelle accusate di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Nella sua arringa, la difesa rimarca come i reati attribuiti alle due ospiti di Arcore - "accuse che le stanno perseguitando da dieci anni" - non poggiano su elementi solidi: quei bonifici alla luce del sole "si sono trasformati per la procura in dazioni corruttive, ma in che modo questo la procura non lo dice. La corruzione non è stata dimostrato e l'invasione della sfera personale delle mie ...

