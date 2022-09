Ritorno a scuola, in nove classi su dieci mascherine scomparse - La maggioranza degli studenti avrebbe mantenuto la Dad (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è tornati a scuola all'insegna della normalità, almeno nelle prime settimane. La caduta dell'obbligo delle mascherine le ha fatte sparire dalle giornate di quasi tutti gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è tornati aall'insegna della normalità, almeno nelle prime settimane. La caduta dell'obbligo dellele ha fatte sparire dalle giornate di quasi tutti gli ...

