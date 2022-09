Referendum farsa in Ucraina. Borrell: “Falsificati e illegali” (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha detto che i risultati dei Referendum per l’annessione alla Russia tenuti in quattro regioni dell’Ucraina occupate dai russi sono stati “Falsificati” e che le consultazioni in sé sono state “illegali”. Referendum, Borrell: “Si tratta di una nuova violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina” “Si tratta di una nuova violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina in un contesto di violazioni sistematiche dei diritti umani”, ha scritto Borrell su Twitter. “Salutiamo il coraggio degli ucraini, che continuano a opporsi e a resistere all’invasione russa”, ha aggiunto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep, ha detto che i risultati deiper l’annessione alla Russia tenuti in quattro regioni dell’occupate dai russi sono stati “” e che le consultazioni in sé sono state “”.: “Si tratta di una nuova violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’” “Si tratta di una nuova violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’in un contesto di violazioni sistematiche dei diritti umani”, ha scrittosu Twitter. “Salutiamo il coraggio degli ucraini, che continuano a opporsi e a resistere all’invasione russa”, ha aggiunto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica ...

