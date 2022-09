Milan | Di Canio | “Se prendono Sesko fanno bingo”

PianetaMilan : .@acmilan, #DiCanio: 'Se prendono #Sesko fanno bingo' #ACMilan #Milan #SempreMilan - filippo_lubatti : #Milan, senti #DiCanio: “Altro che trequarti, serviva #Sesko” : - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Di Canio su Sesko: 'Il Milan ha esasperato sulla trequarti, se prendi un attaccante del genere fai bingo' - sportli26181512 : Di Canio su Sesko: 'Il Milan ha esasperato sulla trequarti, se prendi un attaccante del genere fai bingo': Interven… - MilanNewsit : Di Canio su Sesko: 'Il Milan ha esasperato sulla trequarti, se prendi un attaccante del genere fai bingo' -

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Paolo Diha detto la sua sul reparto avanzato deldi Pioli: un consiglio di mercato ai rossoneri IL CONSIGLIO - "Ilsta facendo benissimo in questi anni con questa nuova politica. Ha ...... Gigi De! 'Il Napoli merita un voto alto, con un ottimo Meret è riuscito a vincere a San Siro ...ed anche se il georgiano non ha fatto una grandissima gara ha fatto ammonire mezza difesa del,...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Paolo Di Canio ha detto la sua sul reparto avanzato del Milan di Pioli: un consiglio di mercato ai rossoneri IL CONSIGLIO – «Il Milan sta facendo benissimo in que ...Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato della young star del Salisburgo, Benjamin Sesko, avversario dei rossoneri in Champions League, in relazione al mercato estivo ...