Messico | proteste nello stato di Guerrero | manifestanti irrompono nel Palazzo di Giustizia usando un camion della Pepsi – Le immagini

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Un gruppo dia volto coperto ha preso d’assalto ildidi Iguala de la Independenciamessicano di. Per sfondare il cancello dell’edificio hanno usato unrubato, dopodiché hanno rotto le finestre dellanciando petardi e pietre. I dimostranti chiedonoper i 43 studenti di Ayotzinapa scomparsi nel nulla nel 2014 dopo essersi appropriati di un autobus per recarsi a una manifestazione. Il caso e’definito dagli inquirenti un “crimine di” che coinvolgerebbe i militari e altre istituzioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Euronews Italiano

... molte delle quali starebbero pensando di delocalizzare la produzione in Paesi con costi energetici più bassi : Usa,e Cina, ad esempio. Nello scenario peggiore, la crisi energetica ...... di prezzi stratosferici e di un malcontento che potrebbe sfociare in altre. Si sta ... mentre la donna messicana, i cui antenati vivevano in quelle terre rubate al, sarà deportata ... Protesta sotto l'ambasciata israeliana di Città del Messico «Via dalla Russia immediatamente», allarme dell'ambasciata Usa a Mosca che invita i cittadini americani a lasciare il Paese. Insegnante di sostegno ucciso a coltellate a scuola: ...Nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2014 la strage dei 43 normalistas. Lo scorso 20 agosto sono emerse le responsabilità dello Stato e, tra i 64 ...