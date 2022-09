Marina di Massa: turista tedesco scompare dopo tuffo in mare. Ricerche dei vigili del fuoco (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da ore i vigili del fuoco perlustrano con le moto d'acqua lo specchio di mare in corrispondenza del pontile di viale Vespucci L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da ore idelperlustrano con le moto d'acqua lo specchio diin corrispondenza del pontile di viale Vespucci L'articolo proviene da Firenze Post.

