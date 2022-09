L’equipaggio di Virgin Atlantic potrà scegliere liberamente se indossare la divisa maschile o quella femminile E’ la prima grande compagnia aerea a cambiare policy

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 settembre 2022), i piloti e il personale di terra dipotrannolacon cui si sentono più a proprio agio, «indipendentemente dal loro genere, identità di genere o espressione di genere». Potranno quindi prescindere dal design originale ideato dalla stilista Vivienne Westwood, che prevedeva un tailleur rosso per le donne e un completo con pantaloni bordeaux per gli uomini eciò che preferiscono. Come riporta The Guardian, la decisione dellabritannica è volta a riflettere la diversità della sua forza lavoro e a rafforzare la sua brandizzazione come azienda accogliente e inclusiva. E, infatti, si inserisce in un cambiamento più ampio della lorosull’identità di genere, sia nei ...