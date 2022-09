LA VIRTUS È TORNATA - Sport - Basket - quotidiano.net

Marco Belinelli e Milos Teodosic, esperienza e classe al servizio dei sogni della: entrambi sanno come si vince... dando vita a una vera e propria festa del basket che come ogni anno èa ripetersi per dare il via all'annata sportiva. Una stagione alla quale lasi presenta con tantissimi bambini ...Basket, Sergio Scariolo parla di Italia, Spagna e Virtus Bologna: "La vittoria all'europeo trofeo inaspettato" ...La Supercoppa LBA è pronta a partire, in semifinale ci sarà subito il derby d'Italia tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ...