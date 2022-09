Juve, dall'Inghilterra: prende corpo l'idea De Gea (Di mercoledì 28 settembre 2022) prende quota la candidatura di David de Gea per la porta della Juventus: secondo il Daily Mail, i bianconeri stanno considerando seriamente... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022)quota la candidatura di David de Gea per la porta dellantus: secondo il Daily Mail, i bianconeri stanno considerando seriamente...

nellooo49 : @gialloapjanic @juventusfc Allora, 1° io tifo juve dall 1981 cioè dalla sconfitta in coppa campioni contro l' Ambu… - FrammentiBN : De Paola a RBN: 'Alla Juve nessun miglioramento dall'anno scorso. Via Allegri? Con lui anche Arrivabene e Nedved' - ZonaBianconeri : RT @juventu20111577: “Diverse squadre si sono interessate a #Udogie, anche dall’Italia. Abbiamo fatto delle chiacchierate con #Inter e #Juv… - juventu20111577 : “Diverse squadre si sono interessate a #Udogie, anche dall’Italia. Abbiamo fatto delle chiacchierate con #Inter e… - Romanito_21 : Rocchi che chiede scusa per l'errore in Milan Spezia; Orsato che, intervistato in maniera parziale e super partes d… -