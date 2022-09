‘Invito a Palazzo’, Bper Banca partecipa con cinque sedi (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Si avvicinano gli appuntamenti della ventunesima edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall’Abi – in collaborazione con l’Acri – che ogni anno sostiene la cultura e le sedi storiche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origine Bancaria. Bper Banca partecipa con l’apertura di cinque sedi sabato primo ottobre. A Modena La Galleria propone la mostra “Antonio Ligabue. L’ora senz’ombra. Il riconoscimento come artista e come persona”, già inaugurata il 16 settembre in occasione di Festivalfilosofia. Per Invito a Palazzo sono previste anche visite guidate gratuite ai seguenti orari: 10:30, 12:00, 15:00 e 16:30. È possibile prenotare scrivendo a lagalleria@Bper.it. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Si avvicinano gli appuntamenti della ventunesima edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall’Abi – in collaborazione con l’Acri – che ogni anno sostiene la cultura e lestoriche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origineria.con l’apertura disabato primo ottobre. A Modena La Galleria propone la mostra “Antonio Ligabue. L’ora senz’ombra. Il riconoscimento come artista e come persona”, già inaugurata il 16 settembre in occasione di Festivalfilosofia. Per Invito a Palazzo sono previste anche visite guidate gratuite ai seguenti orari: 10:30, 12:00, 15:00 e 16:30. È possibile prenotare scrivendo a lagalleria@.it. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul ...

