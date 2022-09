Insegnare ai più giovani a comunicare in rete in modo rispettoso è il primo passo per prevenire fenomeni tristemente noti, come cyberbullismo e hate speech. Da dove partire? Lo abbiamo chiesto a Rosy Russo, fondatrice del progetto Parole O_Stili e autrice di un nuovo libro pensato proprio per i ragazzi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Adolescenti e web: un tema di cui si parla molto, spesso mettendo in luce i pericoli e le insidie nascoste nella rete.cyberbullismo, fake news, hate speech sono fenomeni ancora oggi tristemente diffusi, come testimoniano tanti episodi a cui si assiste nel quotidiano. Eppure un primo passo per cambiare le cose si può fare ed è quello di Insegnare alle nuove generazioni (ma non solo) a comunicare con rispetto e ad essere consapevoli dell’importanza che rivestono le Parole. In rete come nella vita. proprio da queste premesse è nata nel 2016 l’Associazione Parole O Stili che ha l’obiettivo di promuovere pratiche virtuose ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Adolescenti e web: un tema di cui si parla molto, spesso mettendo in luce i pericoli e le insidie nascoste nella, fake news,sonoancora oggidiffusi,testimoniano tanti episodi a cui si assiste nel quotidiano. Eppure unper cambiare le cose si può fare ed è quello dialle nuove generazioni (ma non solo) acon rispetto e ad essere consapevoli dell’importanza che rivestono le. Innella vita.da queste premesse è nata nel 2016 l’AssociazioneO Stili che ha l’obiettivo di promuovere pratiche virtuose ...

