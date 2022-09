Disperati in fuga (Di mercoledì 28 settembre 2022) – La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano! #bossi #salvini #lega #russia #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) – La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano! #bossi #salvini #lega #russia #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cristiano_B_C : RT @NatangeloM: Disperati in fuga - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano! #bossi #salvini #lega #russia @fattoquotidiano #vignetta #fum… - Kaneda78251328 : RT @NatangeloM: Disperati in fuga - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano! #bossi #salvini #lega #russia @fattoquotidiano #vignetta #fum… - StefanoBornia : RT @NatangeloM: Disperati in fuga - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano! #bossi #salvini #lega #russia @fattoquotidiano #vignetta #fum… - NatangeloM : Disperati in fuga - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano! #bossi #salvini #lega #russia @fattoquotidiano… - ilbarbaxjr : RT @Link4Universe: @SempliceItalia1 Non esiste uno 'straniero buono'. Esistono esseri umani che possono essere in fuga da guerre e povertà… -