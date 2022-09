Cuba | uragano Ian | 2 morti e gravi danni

Agenzia_Ansa : L'uragano Ian si abbatte su Cuba lasciando l'isola senza elettricità e procurando vittime e ingenti danni #ANSA… - transnazionale : Uragano Ian lascia Cuba, 'danni considerevoli' #spaziotransnazionale informa - francobus100 : Cuba, black-out dopo l'uragano Ian: l'allarme si sposta in Florida - iconanews : L’uragano Ian fa due vittime a Cuba, a breve l’impatto con la Florida: si temono inondazioni catastrofiche - Italian : Uragano Ian lascia Cuba, 'danni considerevoli' -

Grande risalto all'Ian che minaccia la Florida, e in particolare l'area di Tampa, dopo aver lasciato tutta senza energia elettrica. Più in basso, l'Ucraina dove secondo il quotidiano l'...E' stato durissimo il transito di Ian, di categoria 3 della scala Saffir - Simpson, sulle regioni occidentali di, con un bilancio ancora provvisorio di due morti, la paralisi completa dell'erogazione di energia elettrica su ...L'occhio dell'uragano Ian, di categoria 3 (su 5) della scala Saffir-Simpson, è uscito dal territorio cubano e si dirige a nord verso il Golfo del Messico e la Florida, dopo aver lasciato danni… Leggi ...