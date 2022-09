(Di mercoledì 28 settembre 2022) - In due giorni casi su del 50%, rispetto agli stessi giorni della scorsa settimana. L'attenzione si concentra su nuove possibili varianti. Da sabato mascherine non più obbligatorie sui mezzi ...

- In due giorni casi su del 50%, rispetto agli stessi giorni della scorsa settimana. L'attenzione si concentra su nuove possibili varianti. Da sabato mascherine non più obbligatorie sui mezzi ...Dopo due mesi di calo progressivo, si torna a registrare un aumento dei pazienti positivi al SarsCoV2 ricoverati negli ospedali. Ieri i casi sono stati 44.878. Le terapie intensive sono scese di 2 ... Covid, risale la curva dei contagi e dei ricoveri. Cosa succederà in autunno RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 115 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2. Rieti (42) – Antrodoco (4) - ...ROMA – Sale di un punto percentuale, tornando al 6%, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri (un anno fa era al 6%) e sono due le regioni che superano la sogl ...