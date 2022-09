Colpo di scena in Molise: FdI ottiene un altro seggio alla Camera con Lancellotta, beffata la candidata Pd (Di mercoledì 28 settembre 2022) Colpo di scena in Molise, il seggio alla Camera attribuito fino a pochi minuti fa a Caterina Cerroni del Pd, andrà invece a Elisabetta Lancellotta di FdI. Il ministero degli interni ha infatti riassegnato a Fratelli d’Italia, dopo nuovi riconteggi, il seggio del Proporzionale della Camera che era stato dato, in un primo tempo, al Partito democratico. Caterina Cerroni del Pd, una dei capilista dem under 35 in Molise, aveva cantato vittoria troppo presto. Con un lungo post su facebook aveva scritto: «Tra i banchi della Camera dei deputati avrò l’onore di sedere anch’io. Sento da un lato il peso della disaffezione dalla politica, la triste distanza di troppe persone che non esprimono il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022)diin, ilattribuito fino a pochi minuti fa a Caterina Cerroni del Pd, andrà invece a Elisabettadi FdI. Il ministero degli interni ha infatti riassegnato a Fratelli d’Italia, dopo nuovi riconteggi, ildel Proporzionale dellache era stato dato, in un primo tempo, al Partito democratico. Caterina Cerroni del Pd, una dei capilista dem under 35 in, aveva cantato vittoria troppo presto. Con un lungo post su facebook aveva scritto: «Tra i banchi delladei deputati avrò l’onore di sedere anch’io. Sento da un lato il peso della disaffezione dpolitica, la triste distanza di troppe persone che non esprimono il ...

