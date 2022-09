Boom FdI e il sindaco sbotta con i suoi cittadini: "Vergogna" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Maurizio Verona, sindaco di Sant'Anna di Stazzema, insulta i suoi cittadini. Lo fa a causa della vittoria alle elezioni politiche di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che ha raggiunto il 32 per cento dei consensi. Una sconfitta che il dem Verona proprio non riesce ad accettare soprattutto perché il comune di Stazzema è il simbolo della Resistenza. In una dichiarazione all'AdnKronos il sindaco si scaglia contro gli elettori: "Fratelli d'Italia ha preso una percentuale qui a Stazzema di cui mi vergogno". "Nei luoghi del martirio - spiega Verona - a questo risultato viene data una lettura particolare. Evidentemente il popolo italiano non vede più un legame col passato da cui FdI proviene, nonostante il partito non abbia mai preso distanze nette dal Ventennio. Gli italiani giudicano FdI come una forza non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Maurizio Verona,di Sant'Anna di Stazzema, insulta i. Lo fa a causa della vittoria alle elezioni politiche di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che ha raggiunto il 32 per cento dei consensi. Una sconfitta che il dem Verona proprio non riesce ad accettare soprattutto perché il comune di Stazzema è il simbolo della Resistenza. In una dichiarazione all'AdnKronos ilsi scaglia contro gli elettori: "Fratelli d'Italia ha preso una percentuale qui a Stazzema di cui mi vergogno". "Nei luoghi del martirio - spiega Verona - a questo risultato viene data una lettura particolare. Evidentemente il popolo italiano non vede più un legame col passato da cui FdI proviene, nonostante il partito non abbia mai preso distanze nette dal Ventennio. Gli italiani giudicano FdI come una forza non ...

