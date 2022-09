WWE | SmackDown da record | torna agli ascolti pre-Covid | anche per Rampage ascolti top

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 27 settembre 2022) Showbuzz Daily ha pubblicato i dati di ascolto definitivi della serata di venerdì scorso e come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sono numeri da. L’episodio del 23 settembre di WWEdel 23 settembre 2022 ha raccolto una media di 2.535.000 telespettatori, la più alta per lo show dal 20 marzo 2020, proprio l’inizio del lockdown per il-19. Il dato rappresenta un aumento del 13% rispetto alla settimana precedente.i dati demografici hanno registrato un notevole incremento:ha ottenuto una media di 819.000 spettatori di età compresa tra i 18 e i 49 anni per un rating di 0,63 con un aumento del 25% rispetto alla settimana precedente.“AEW” ha ottenuto un risultato positivo in termini di ...