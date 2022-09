Uomini e Donne: commenti a caldo (27/09/2022) (Di martedì 27 settembre 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - Internazionale : La divisione in uomini e donne ai seggi elettorali mette in difficoltà chi sta facendo una transizione di genere. E… - elisa32747172 : RT @accountciclo: Gli uomini pensano che le donne si vestano per essere guardate da loro. Chiariamo: ci vestiamo in base all'umore, alla te… - umberto84943398 : @cgiltoscana @cgilpistoia @dalidaangelini I V_V NON SONO VANDALI MA I PARTIGIANI DEL NOSTRO SECOLO, UOMINI E DONNE… -