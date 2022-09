Ultime Notizie – Patrick Zaki, processo in Egitto rinviato al 29 novembre (Di martedì 27 settembre 2022) E’ stato di nuovo rinviato in Egitto il processo che vede imputato Patrick Zaki. Lo ha annunciato lo studente egiziano dell’Università di Bologna sul suo account Twitter, precisando che l’udienza è stata fissata per il 29 novembre. “Grazie mille per tutto il supporto”, ha dichiarato Zaki. “Ennesimo rinvio per Patrick Zaki. Prossima udienza il 29 novembre. Come se stesse già scontando una condanna senza mai essere stato condannato” ha commentato su Twitter Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) E’ stato di nuovoinilche vede imputato. Lo ha annunciato lo studente egiziano dell’Università di Bologna sul suo account Twitter, precisando che l’udienza è stata fissata per il 29. “Grazie mille per tutto il supporto”, ha dichiarato. “Ennesimo rinvio per. Prossima udienza il 29. Come se stesse già scontando una condanna senza mai essere stato condannato” ha commentato su Twitter Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

