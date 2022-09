Ucraina, referendum per annessione a Russia: oltre 97% dice sì (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Il 97% degli elettori ai referendum in quattro regioni dell’Ucraina orientale controllate dalle forze russe è risultato favorevole all’annessione dei territori alla Federazione Russa, stando ai dati preliminari della Commissione elettorale. Le votazioni sono iniziate venerdì nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia e si sono concluse oggi. I primi risultati diffusi dalla Commissione elettorale russa – con conteggi compresi tra il 12 e il 20% dei voti – anticipano livelli di sostegno all’annessione che in alcuni casi superano anche il 98%, riferisce la Commissione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Il 97% degli elettori aiin quattro regioni dell’orientale controllate dalle forze russe è risultato favorevole all’dei territori alla Federazione Russa, stando ai dati preliminari della Commissione elettorale. Le votazioni sono iniziate venerdì nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia e si sono concluse oggi. I primi risultati diffusi dalla Commissione elettorale russa – con conteggi compresi tra il 12 e il 20% dei voti – anticipano livelli di sostegno all’che in alcuni casi superano anche il 98%, riferisce la Commissione. L'articolo proviene da Italia Sera.

