Travaglio non se fa una ragione: "Quel genio di Letta col M5s..." Strada spianata a Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Marco Travaglio all'indomani del risultato elettorale torna a sparare a zero sul segretario del Pd, Enrico Letta, che ha spianato la Strada alla vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni. E non si fa una ragione del mancato accordo elettorale con Giuseppe Conte. "Un avversario come Letta che prima l'ha legittimata poi ha imbastito tutta la campagna elettorale sul faccia a faccia sapendo di avere 20 punti di distacco, e soprattutto senza allearsi con i 5 stelle, le ha spianato la Strada", spiega il direttore del Fatto quotidiano a Dimartedì, il programma di Giovanni Floris su La7. "Basta vedere i numeri al Senato, per 11 voti questo centrodestra ha la maggioranza, altrimenti non potrebbe essere incaricata Giorgia Meloni di fare il governo" argomenta ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Marcoall'indomani del risultato elettorale torna a sparare a zero sul segretario del Pd, Enrico, che ha spianato laalla vittoria del centrodestra e di Giorgia. E non si fa unadel mancato accordo elettorale con Giuseppe Conte. "Un avversario comeche prima l'ha legittimata poi ha imbastito tutta la campagna elettorale sul faccia a faccia sapendo di avere 20 punti di distacco, e soprattutto senza allearsi con i 5 stelle, le ha spianato la", spiega il direttore del Fatto quotidiano a Dimartedì, il programma di Giovanni Floris su La7. "Basta vedere i numeri al Senato, per 11 voti questo centrodestra ha la maggioranza, altrimenti non potrebbe essere incaricata Giorgiadi fare il governo" argomenta ...

