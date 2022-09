Tensione nel Pd, Milano unico fortino (Di martedì 27 settembre 2022) Il sindaco Beppe Sala: "L'obiettivo delle Regionali è complicato" Da Fiano a Mangili, l'ira dei dem sconfitti Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Il sindaco Beppe Sala: "L'obiettivo delle Regionali è complicato" Da Fiano a Mangili, l'ira dei dem sconfitti

cinziasams : RT @Miti_Vigliero: Perdite di gas dai tubi di Nord Stream 1 e 2, prezzo torna in tensione Danimarca conferma la perdita di pressione nel M… - abudatony : RT @ProgressistaIMB: Momenti di tensione al seggio dove la candidata Licia #Ronzulli si è recata per il voto nel quale ha denunciato il man… - LAGNroma : La Galleria Nazionale rende omaggio all’artista nel centenario dalla nascita e in occasione della recente donazione… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Elezionipolitiche2022, gli #Usa: «Ansiosi di lavorare con il nuovo governo». #Orban e #LePen esultano per #Meloni. Il #Cr… - ValeryMell1 : RT @Miti_Vigliero: Perdite di gas dai tubi di Nord Stream 1 e 2, prezzo torna in tensione Danimarca conferma la perdita di pressione nel M… -