Renzi “Faremo opposizione durissima ma più civile di quella fatta a noi”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –di Giorgia Meloni “è una vittoria netta e senza incertezze. Tocca alla destra governare, vediamo se sarà capace di farlo. Noiun’seria e rigorosa, ma questo non mi impedisce di fare i complimenti a Meloni e ai suoi alleati. E augurare buon lavoro nel supremo interesse del Paese. Riconoscere il risultato fa parte di un rituale della democrazia che ha un valore doppio in tempi di continua delegittimazione. Non credo che governeranno meglio di come abbiamo fatto noi, ma tocca a loro. Noiun’piùdiche hanno fatto a noi.masui contenuti, dall’Europa ai valori”. Lo dice al Corriere della Sera il leader di Italia Viva, Matteo ...