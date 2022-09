Primo Appuntamento 6: episodio 19 coppie e streaming (gallery) (Di martedì 27 settembre 2022) Il diciannovesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio. Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 19 – 27 settembre 2022 Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Steven e Sara, lui 26enne di Ravenna, bravo ragazzo che solitamente piace, lei barista romana 26enne che ama stare in ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 27 settembre 2022) Il diciannovesimodi2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.2022:19 – 27 settembre 2022 Ad incontrarsi in questosono stati: Steven e Sara, lui 26enne di Ravenna, bravo ragazzo che solitamente piace, lei barista romana 26enne che ama stare in ...

