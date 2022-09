(Di martedì 27 settembre 2022) Un altro giorno di silenzio. Questa volta, però, niente decompressione o relax in famiglia. Le ultime parole in pubblico di Giorgiasono ancora quelle pronunciate poco dopo la vittoria ...

Agenzia askanews

Un altro giorno di silenzio. Questa volta, però, niente decompressione o relax in famiglia. Le ultime parole in pubblico di Giorgia Meloni sono ancora quelle pronunciate poco dopo la vittoria ...Dall'altra parte, Mosca apre aicon Kiev . Nel corso di una conversazione con il ... Secondo idati resi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse, oltre il ... Primi colloqui Meloni, nodo Salvini e ipotesi vicepremier Roma, 27 set. (askanews) - Un altro giorno di silenzio. Questa volta, però, niente decompressione o relax in famiglia. Le ultime parole in ...Secondo quanto riferito da fonti di Forza Italia, "non sono stati fatti nomi né si è discusso di altro". Il Coordinatore Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e Giorgia Meloni si sono incontrati ...